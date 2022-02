Tv-stjärnan och sminkmogulen Kylie Jenner och rapparen Travis Scott har fått sitt andra barn.

”Keeping up with the Kardashians”-profilen har publicerat en bild på Instagram föreställande en barnhand som håller i en bebisdito tillsammans med ett blått hjärta och siffrorna 2/2/22 – vilket tolkas som att hon fick en son i onsdags.