Kylan: Isdygn väntas över hela landet

Med isdygn menas att temperaturen inte överstiger 0,0°C under dygnet, och då avses "temperaturdygnet", alltså klockan 19-19. I norra Norrland har man upp till 150 isdygn per år.

Så kallade "nationella isdygn" betyder däremot att samtliga mätstationer i Sverige har isdygn samtidigt. Det händer, under milda vintrar, att det aldrig inträffar.

Flest nationella isdygn hade Sverige vintern 1969/70, 25 stycken.

Källa: SMHI.