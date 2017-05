Kyckling fortsätter sprida smitta

Fler än vanligt blir sjuka av färsk kyckling, trots åtgärder från kycklingbranschen. Arkivbild. Foto: Anders Wiklund/TT

– Det är viktigt att känna till att kyckling fortfarande inte är säkert. Det är fortfarande tre till fyra gånger fler än vanligt som blir sjuka, säger Anders Tegnell, statsepidemiolog vid Folkhälsomyndigheten.

Varför så många fortfarande insjuknar trots åtgärder från kycklingbranschen är oklart. Anders Tegnell ser två möjligheter.

– En är att man inte gjort tillräckligt mycket. De signaler vi får från branschen är att det tar tid för åtgärderna att slå igenom.

Vanligtvis sjunker antalet insjuknade i campylobacter under vintern, men under vintern har de varit fortsatt höga. Anders Tegnell är orolig för att det kan bli ännu värre under sommaren när fallen normalt ökar.

De flesta som smittas av campylobacter insjuknar akut med diarréer, magsmärtor, illamående, kräkningar och feber.