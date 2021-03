Kvittering av Nylander räddade Toronto

I kampen mellan NHL:s skyttekungar, Torontos Auston Matthews och Edmontons Connor McDavid drog Matthews det längsta strået i natt efter fem mållösa matcher.

Det var en svensk som inledde målskyttet. I början av den andra perioden sköt Pierre Engvall ett snävt skott, där pucken lyckades trolla sig in genom att först ta i en klubba, sedan i Edmonton-målvakten Mike Smiths mask, innan den for in i målnätet. Engvall såg vad som hände och storjublade, innan de andra ens hann reagera. Det var 24-åringens tredje mål för säsongen.