Våldtäkter och sexuella övergrepp har ökat i stora delar av Europa. Varför? Ett bidragande skäl är oviljan att närma sig den frågan genom saklig undersökning av fakta, vilket har närt en ohejdad mytbildning som i sin tur har försvårat en saklig diskussion om konkreta lösningar.

I en ny bok, ”Prey: Immigration, islam, and the erosion of women's rights” (Harper), undersöks hur ökningen sammanfaller med tillflödet av migranter från muslimska majoritetsländer. Två tredjedelar av migranterna är män.