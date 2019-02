NEW YORK Hon gjorde som flera andra: Mitt i natten tog hon sin fars telefon och loggade in på Absher, Saudiarabiens elektroniska myndighetssystem, som också används för att övervaka kvinnor. På appen gav hon sig själv tillstånd att resa ut ur landet, och såg till att inget sms skulle skickas till hennes far när hon checkade in på flygplatsen. Som tur var hade hon ett pass.