”Frisläppandet av flickorna kom väldigt överraskande”

Nyligen frisläppta skolflickor från Chibok i Abuja på söndagen. Foto: Olamikan Gbemiga/AP

Alla detaljer kring utbytet är naturligtvis inte kända. Men enligt presidentens stab och talesmannen Garba Shehu har förhandlingarna pågått en längre tid. Även regeringen i Schweiz och den Internationella rödakorskommittén har hjälpt till under samtalen med Boko Haram.

Även militära insatser ska ha förekommit i Borno för att tvinga terrorsekten att verkligen genomföra frisläppandet.

Flickorna frigavs under lördagen och ska först ha transporterats till Banki, en stad intill Nigerias gräns mot Kamerun. Därifrån fördes de under söndagen till Abuja för att återförenas med sina familjer, för medicinska genomgångar och för att möta president Muhammadu Buhari.

I ett uttalande tackade han särskilt landets säkerhetstjänst och militären för den framgångsrika operationen.

Sedan flickorna kidnappades i samband med skolavslutningarna i april 2014 har framför allt militären fått hård kritik för att man gjort alldeles för lite för att skydda befolkningen i Borno, och för att inte hindrat soldater från att ansluta sig till Boko Haram.

De nigerianska myndigheterna har också anklagats för att hålla hjälporganisationer och medier borta från regionen i ett försök att dölja vad som pågår.

Dapo Olorunyomi är chefredaktör på online-tidningen Premium Times i Lagos. En nyhetssajt med drygt 20 reportrar som växer mest i Nigeria med nästan 40 miljoner besökare i månaden.

– Vi har under dagen fått informationer från flera av våra utsända som är hoppfulla om att även de resterande kidnappade kvinnorna i Borno kan bli frisläppta inom en inte alltför lång tid. Ingen vet exakt hur många de är, men det handlar om minst 100 kvinnor som fortfarande är tillfångatagna, säger Olorunyomi, som också leder The Wole Soyinka Centre for investigative journalism, till SvD.

Antagandet bygger på uppgifter från flera håll om att Boko Haram håller på att ändra sin strategi på grund av den svåra hungersnöden i området.

Man tänker inte släppa greppet om befolkningen i den stora delstaten i nordvästra Nigeria men målet sägs nu vara att planera för att kidnappa enskilda utlänningar i stället.

Hittills har det varit mycket ovanligt, men enligt såväl Dapo Olorunyomi som officiella brittiska och amerikanska uppgifter vill terrororganisationen Boko Haram få ökad västerländsk uppmärksamhet.

– Presidenten har en enorm utmaning framför sig där frisläppandet av de resterande unga kvinnorna bara är ett av problemen. Samtidigt måste myndigheterna återta kontrollen över området och lindra svältkatastrofen och undsätta befolkningen så att den inte behöver leva i skräck, säger Dapo Olorunyomi.