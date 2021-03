Katherine Klein är professor vid Wharton School, handelshögskolan vid University of Pennsylvania. Hon har gått igenom ett stort antal forskningsrapporter om sambanden mellan andelen kvinnor i bolagsstyrelser och bolagens lönsamhet. "It's hard to get much closer to zero" – närmare noll är svårt att komma – skriver hon i en artikel på universitetets hemsida.

Hon finner förvisso en mycket svag korrelation (i artikeln angiven som 0,007), men kausalitet går inte att påvisa. Fler kvinnor kan inte bevisas leda till vare sig högre eller lägre lönsamhet.