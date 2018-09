Titlarna på Carmen Winants tidigare projekt sjuder av feministiska undertoner: ”A world without men”, ”Pictures of women working”, ”The answer is matriarchy”. Aktuella utställningen ”Body/Index” är inget undantag. Längs väggarna på Stene Projects löper collage av fotografier. Hundratals bilder på kvinnor i olika situationer och positioner, en klistrad på en annan, ett ansikte över en kropp, bilder som reflekterar och refererar till varandra.

Den estetiska symmetrin och upprepningen är uppslukande. Men jag får också en känsla av att något skaver. Att något är lösryckt, passé och irrelevant.