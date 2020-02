I Kurt Vonneguts roman "Slapstick" (1976) förekommer ett par tvillingar, som tillsammans är genier, men var för sig tycks som lallande idioter. Så kan man känna det med rätt sorts vänner: tillsammans är vi bättre än ensamma.

Om tillräckligt många intressanta människor är varandras vänner kan de ägnas en kollektivbiografi. Ett tidigt exempel är Humphrey Carpenters "The Inklings" (1978), som behandlade den litterära kretsen kring Tolkien och C S Lewis i Oxford – en samling medelålders herrar, som drack öl på puben The Eagle and Child och diskuterade varandras litterära verk i sina rum på college. Namnet var förstås en lek med orden ink (bläck) och inkling (aning).