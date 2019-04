Helena Blomqvists fotoserier är ofta något att falla huvudstupa in i. Jag är inte ensam om den känslan, Blomqvist har en stor beundrarskara, som liksom jag tenderar att bli ett med de världar som hon under femton år skapat med både teknisk och idémässig briljans. Som fotoserien ”Florentine” från 2016, där den forna balettdansaren Florentine Stein försvinner in i förskönade minnen och drömmar från förr, eller ”Slumberland” från 2013, där en pojke flyter omkring i ett slags magisk parallelldimension till Vildingarnas land.

På Galerie Forsblom visas nu ”Den stora tystnaden”, där en stilla kvinnorarmé befolkar platser – mäktiga landskap, obefolkade städer och öde teatersalonger – som stelnat i en väntan på något som ska komma, eller kanske i ett vakuum efter en sista strid. Legenden om Jeanne d’Arc sätter tonen, och som vanligt kan man känna igen kompositionerna som frusna scener ur klassiska filmer och stora konstverk. Blomqvists fotoserier är ofta mättade med referenser till film, fotografi, mytologi och kulturpolitiska händelser.