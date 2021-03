Den kvinna i 40-årsåldern som dömdes till 18 års fängelse för mord på en kollega i ett assistansbolag överklagar domen.

Via sin advokat begär hon i en inlaga till Vänersborgs tingsrätt att åtalet helt ska ogillas. Precis som i tingsrätten medger hon att hon varit närvarande på platsen men hävdar att mordet har utförts av två för henne okända män som tvingat med henne under vapenhot. Syftet var att driva in en spelskuld.