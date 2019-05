Kvinna hörselskadad efter Ola Salo-show

Den forne frontmannen i "The Ark" har gjort succé med föreställningen "It takes a fool to remain sane", som gått upp på Rondo på Liseberg under vintern och våren.

Men showen har även fått in en hel del klagomål på grund av för högt ljud. Minst sju klagomål har kommit i till Miljöförvaltningen i Göteborg, skriver Göteborgs-Posten.