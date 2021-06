Kvinnan som orsakade en masskrasch under den inledande etappen i Tour de France har gripits av polis.

Det var under lördagen som kvinnan lutade sig in över banan med ryggen mot den framsusande klungan och höll upp en skylt mot tv-kamerorna. Tyske Tony Martin körde in i henne, tappade kontrollen och drog sedan med sig stora delar av fältet i fallet.