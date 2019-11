Kursras för Norwegian

Beskedet om den tredje nyemissionen på två år kom sent i tisdags eftermiddag. Tillsammans med konvertibla obligationer, som kan omvandlas till aktier i krislägen, drog Norwegian på nyemissionen in 2,5 miljarder norska kronor för att täcka finansieringsbehoven under 2020 och därefter.

De emitterade aktierna prissattes till 40 norska kronor styck, vilket var 13 procent lägre än tisdagens stängningskurs för Norwegian-aktien på Oslobörsen på drygt 46 kronor.