I en universitetsvärld som saknar tålamod för annat än omedelbart nytto­baserad forskning spelar de anrika kungliga akademierna och sällskapen en allt viktigare roll. Värdet av deras intellektuella rörelsefrihet blir tydlig i en ny historik över Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället i Göteborg.

Hösten 2010 arrangerade Kungliga Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället i Göteborg en konferens på temat glömska och minne. Det var i bästa mening en mång­vetenskaplig sammankomst. Här talade jurister och teologer, historiker och medicinare, psykologer och etnologer, språkvetare och arkivarier. Personligen minns jag konferensen om glömskan mycket väl. Musikvetaren Jan Ling och jag höll en av våra otaliga dialogföreläsningar, denna gång under rubriken ”Är skriften minnets död?”. Det blev inte så många fler ­gemensamma framträdanden; Jan Ling gick bort tre år senare.

Konferensen ägnas tillbörlig uppmärksamhet i den ­historik som Birger Karlsson nyligen författat om det ­göteborgska Vetenskaps- och Vitterhets-Samhällets ­utveckling under de senaste årtiondena: ”KVVS in i 2000-talet” (Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället i Göteborg). Birger Karlsson har varit professor i materialteknologi vid Chalmers och Samhällets sekreterare från 1997 till 2014, alltså under allra största delen av den tid som här avhandlas.

Har då en bok som denna annat än lokalt eller rättare sagt regionalt, västsvenskt intresse? Ja, jag vill hävda det. Anledningen är bland annat utvecklingen inom den högre utbildningen och forskningen, kort sagt universitetsvärlden under senare år.

Annons X

All offentlig verksamhet har numera i Sverige liksom i många andra länder lagts under den nya regim som kallas new public management, vanligen förkortat NPM. Det angivna skälet till den nya ordningen är att göra statliga och kommunala institutioner, däribland högre utbildning och forskning, lika effektiva som de privata företagen. I verkligheten har det inneburit en ännu större byråkratisering med en tyngande redovisningsplikt för enskilda universitetslärare och forskare, institutioner och projektledare.

Ett honnörsord inom NPM är transparens, och frågan är om inte genomskinligheten framför allt är ett intresse utifrån och uppifrån att få full insyn i verksamheten. Det är inte bara staten och dess förgreningar som kan ha glädje av detta. Näringslivet har visat ett stigande intresse för att vinna ett större inflytande. Ordföranden i styrelsen för Uppsala universitet, tillika vd:n för Svenskt Näringsliv, ­Carola Lemne, har gjort allvarliga försök att rubba den kollegiala beslutsordningen vid universitetet. Hon är förvisso inte ensam. Intresset för den offentligt finansierade forskningen har vuxit i takt med att många företag dragit ner på sina egna forskningsavdelningar.

Det finns inget som tyder på att staten här skulle utgöra en effektiv motvikt, snarare tvärtom.

Man kan säga att de kungliga svenska akademierna, samhällena och sällskapen får en viktigare roll i och med denna utveckling. De är genom sina statuter skyddade från snabba maktförskjutningar.

Akademierna har en fascinerande historia tillbaka till renässansen. Till den tidens antikvurm hörde också en fascination för Platons Akademi och försök att skapa nya akademier utanför de medeltidstyngda universitetens räckvidd. De tidigaste akademierna skapades i Italien. I Frankrike och England tillkom under 1600-talet akademier som stod under kungligt beskydd, och fler länder följde snart efter: Preussen, Ryssland och så vidare.

De äldsta svenska lärda sällskapen i den nya stilen var enskilda initiativ. Av särskilt intresse är Bokwetts Gillet i Uppsala, där unga upproriska universitetsmän på 1720-talet gick till storms mot det som tedde sig murket och urtida i det traditionella universitetet. En central gestalt var den unge Anders Celsius, han som skapade den hundragradiga temperaturskalan. Celsius hävdade att den ena professuren i latin, den i latinsk poesi, enbart är ”en prydnad för then som therjemte äger någon reel wetenskap”. Poesin är ”mindre nödig” för ”Fädernedlandets wälgång” och bör därför ge plats åt nyttiga ämnen som fysik och ekonomi.

Det dröjde inte länge förrän Uppsala universitet fick sina professurer både i ekonomi och fysik och snart nog också i kemi, och senare slogs de bägge tjänsterna i latin samman till en. Celsius och hans kolleger hade tidens vind i ryggen.

Snart nog fick också Sverige en kunglig akademi i Stockholm: Kungliga Vetenskapsakademien, som grundades 1739 på initiativ av några yngre män, däribland Carolus Linnaeus, sedermera Linné. Den blev en central institution under 1700-talet då allmänheten uppmuntrades att sända in sina iakttagelser, idéer och uppfinningar.

Under 1700-talet tillkom en rad andra akademier skyddade av kungliga privilegier. Så till exempel fick antikviteterna och vitterheten sin akademi, musiken sin och det svenska språket och litteraturen sin. I Uppsala och Lund tillkom kungliga sällskap och samhällen, och Göteborgs Kungliga Vetenskaps- och Vitterhetssamhälle fick sina privilegier 1778, när Gustav III var enväldig kung.

På den tiden hade Göteborg varken Chalmers eller universitet, men det fanns inflytelserika familjer i staden med vetenskapliga och vittra intressen. Samhället fick under sin utveckling en avgörande betydelse för tillkomsten av flera viktiga kulturinstitutioner, som museerna och den högskola som på 1950-talet blev universitet.

Samhällets utveckling har skildrats i tre volymer (1978–2003) av idé- och lärdomshistorikern Nils Eriksson, den tredje med bistånd av ämneskollegan Ingemar Nilsson. Nu har alltså Birger Karlsson fogat en samtidshistoria till denna svit.

Författaren skyndar sig att betona att han inte som föregångarna går in på personskildringar. Han förklarar detta med att han är naturvetare; men det finns många natur­vetare som med glädje ägnar sig åt personteckningar. Där­emot skulle genren vara svår när de flesta av de agerande personerna ännu är i livet.

Den strikt sakliga framställningen rymmer likvisst mycket av intresse. Birger Karlsson behärskar suveränt vad som tilldragit sig i Samhället, där han varit en sällsynt plikttrogen och initiativrik sekreterare.

Det finns en rad viktiga förändringar som skett under hans tid. Viktigast är vad jag kan se att Samhället numera ordnar konferenser och symposier på teman av ämnes­överskridande karaktär. Listan över dem i Karlssons ­historik är imponerande: här avhandlas allt från upplysningen i det svenska 1700-talet till slumpen och nödvändigheten och från Otto Nordenskjölds Nordpolsexpedition 1901–03 till bilden i konsten och vetenskapen.

Sådana arrangemang är inte bara viktiga för att knyta samman olika vetenskapsområden utan också för att öppna Samhället utåt mot andra akademier och mot allmänheten. Man kan tänka ytterligare en breddning av verksamheten; Göteborg har ett stolt arv av folkbildande föreläsningar. Den var en huvuduppgift när högskolan började sin verksamhet på 1890-talet, och i den andan höll dess mest berömde professor Ernst Cassirer sina stora Goetheförläsningar för mer än 75 år sedan.

Det viktigaste hindret för en fortsatt expansion är förstås ekonomiskt. Det skulle ­behövas nya friska donationer. Men detta har, som Birger Karlsson understryker, ­visat sig svårt. En gång var Göteborg donatorernas stad. Så är det inte längre! De rika har väl fullt upp med att kasta runt sina pengar på all ­världens börser. Bildningsivern är kanske inte heller vad den en gång varit. De ”bildade köpmännen”, som det en gång talades om, finns väl inte längre kvar. Några av dem måste ha flyttat till Lundaregionen; Fysiografiska sällskapet i Lund har varit mer lyckosamt.

Andra förändringar sedan slutet av 90-talet hänger ­direkt samman med utvecklingen i samhället i övrigt. Det har skett en förskjutning från humaniora mot natur­vetenskaper och teknik, vilket speglas i en ny klassindelning. Ingenting ont är att säga om det. Bilagd statistik ­visar att antalet docentkompetenta medicinare i när­området är lika många som invånarna i en medelstor svensk by. Historiker, filosofer och språkvetare har inga imponerande numerärer att ställa upp emot detta.

Kontrollen av stiftelser har blivit striktare efter lag­ändringar, vilket medfört mycket merarbete för ständige sekreteraren. Här biter alltså inte ens de kungliga privilegierna. Det finns förvisso många egendomliga stiftelser i landet som bör kontrolleras; akademiernas hör knappast dit. Men lagen godtar inga undantag.

Annars har akademier och sällskap en rörelsefrihet som är viktig i en tid när kontrollinstanserna blir fler och makthavarna som vill lägga under sig högre utbildning och forskning alltmer närgångna. Ingen utomstående kan lägga sig i vad som försiggår i en akademi. Det är fritt fram för kritik men inga ingrepp. En sådan frihet innebär förstås också ett ansvar.

Birger Karlsson är noga med att betona Sällskapets kungliga bakgrund och skriver genomgående ”Kungl. Sällskapet”. Det kan man förstås göra; kungaparet var ­faktiskt med och firade 225-årsjubileet. Men Karlsson ­berättar också en rolig historia om när de formella banden till ”Kungl. Maj:t” definitivt klipptes. Intill 1997 hade regeringen alltid godkänt förändringar i stadgarna. ­Birger Karlsson skrev också ett formellt brev om en stadgeändring det året. Efter mer än två månader kom ett svar per e-post. Där meddelades mycket informellt att saken skulle tas upp på ett regeringssammanträde. Så blev det ändå inte, och snart fick man veta att Samhället kunde ändra sina stadgar utan att regeringen kopplades in. Däremot var det fritt fram att behålla prefixet ”kunglig”. Den kungliga plymen (för att tala med Olof Palme) gör fortfarande sin tjänst.

En gång var akademierna en plats för arga unga män. Nu utgör de som tyngs av år en stor majoritet. Intet ont i det; unga belönas åtminstone med anslag och stipendier, och de relativt unga framträder på konferenser och symposier.

Den manliga dominansen är fortfarande stor. Men minoriteten av kvinnliga ledamöter har åtminstone skjutits fram i första ledet under senare år. Sedan 2004 har fem kvinnor varit ordförande och en sjätte har just tillträtt.

Sven-Eric Liedman Professor em i idé- och lärdomshistoria vid Göteborgs ­universitet