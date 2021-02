Kungen blir tv-serie – i The crown-stil

TV4 och C More planerar en tv-serie i "The crown"-stil om den svenska kungafamiljen – och framför allt den nuvarande kungen Carl XVI Gustaf, skriver Variety.

Tanken är att dramaserien ska följa kungens resa från barndomen till hans nuvarande liv som monark. För huvuddelen av manus står Åsa Lantz, som skrev manus till "Selma", med Helena Bergström i rollen som Selma Lagerlöf. Hon har, enligt den amerikanska tidskriften, ägnat flera år åt research kring kungen och kungafamiljen.