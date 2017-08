Att Japans 83-årige kejsare tillåts gå i pension är en lika välkommen som sällsynt nyordning för Japans mer än tusenåriga kejsarämbete, vars regelverk möter alltfler utmaningar i den moderna världen. Mycket tyder på att tronskiftet kommer att inleda en turbulent epok för den japanska monarkin.

Akihito och Michiko i traditionella dräkter på deras bröllopsdag 1959.

Under sommaren har Japans parlament antagit en ny och unik lag: kejsaren tillåts abdikera. Lagen gick igenom på ovanligt kort tid. Den motiverades dels av kejsarens egen önskan, dels av att en överväldigande majoritet japaner i opinionsundersökningar anser att han har gjort sig förtjänt av pensionering. Men vad det innebär för det 1 400-åriga kejsardömet diskuteras nu livligt, både på det politiska och, för kejsarfamiljen, på det privata planet.

Det var den 8 augusti förra året som kejsare Akihito framträdde i tv. Med hänvisning till sin hälsa sade han att han inte längre ansåg sig kunna uppfylla sina plikter och att han därför ville abdikera. Han har gått igenom både cancer- och bypassoperation och är 83 år gammal.

Akihito blev kejsare den 7 januari 1989, i samma ögonblick som hans far, kejsare Hirohito, avled. Med en rad över 1 000 år gamla riter kröntes han sedan i november 1990. För alla närvarande, 2 500 inbjudna statsöverhuvuden och gäster från hela världen samt journalister som undertecknad, framstod den begränsade ceremoni vi fick vara med om som säregen. Stora områden i centrala Tokyo var avstängda. I fjärran hördes polishelikoptrar som spanade efter eventuella terrorister. Men där ­ceremonin ägde rum var det fullständigt tyst så när som på en enstaka cymbal ­medan kejsarparet steg upp på var sitt ­podium. Där stod de sedan som i tittägg, orörliga och tysta, klädda i praktfulla dräkter av samma snitt som på 800-talet.

Annons X

Trots den urtida inramningen kom Akihito att representera en förnyelse av kejsarvärdigheten. Hans far Hirohitos minne är för alltid präglat av militarismens 30-tal och anfallskriget 1941–45 då två miljoner soldater dog i hans namn och ännu många fler civila dödades i Öst- och Sydostasien samt Stilla havet. Han avsade sig sin gudomlighet 1946, men endast japanska högerextremister torde anse att han inte bar någon skuld för det som kallas femtonåriga kriget. (En av de mest inträngande – och kritiska – studierna av hans roll är amerikanen Edward Behrs ­”Hirohito: Behind the myth” från 1989.)

Akihito var pojke under andra världskriget. Under den amerikanska ockupationen efteråt fick han en amerikansk lärare, Elizabeth Gray Vining, en kväkare som brann för fred och demokrati. Hennes egen berättelse, ”Windows for the crown prince” (1952), bidrog till bilden av en demokratisk prins, naturligtvis ett led i den amerikanska politiken att förvandla det militaristiska Japan.

Akihito och hans gemål Michiko har, både som kronprinspar och kejsarpar, gjort sig kända för sina ansträngningar att komma nära folket. Vid många katastrofer, senast i samband med Fukushima, har de till exempel setts sitta på knä tillsammans med drabbade, en inte obetydlig gest. Akihito har också påtalat Japans skuld för kriget.

Nu blir det alltså snart dags för sonen Naruhito att ta över. Troligtvis sker det i slutet av 2018 eller på våren 2019. Officiellt kommer han att bli den 126:e kejsaren i rakt nedstigande led från solgudinnan Amaterasu. Landet skapades enligt legenden av syskon- och kärleksparet Izanagi och Izanami när de doppade spjut i världsalltets ocean och dropparna blev till den japanska övärlden. Dottern Amaterasu, född ur faderns vänstra öga sedan modern förgåtts i Dödsriket, blev solgudinnan. Hennes barnbarnsbarn var Jimmu, den förste kejsaren.

Svenska kungaparet träffar Akihito och Michiko i Tokyo, 2007. Foto: Katsumi Kasahara/IBL

De 14 första kejsarna är dock helt mytiska. Att den följande, enligt krönikorna från 700-talet med namnet Ojin, åtminstone var en historisk person på 400-talet bekräftas av en av de väldiga gravhögarna i mellersta Japan. Men först på 600-talet börjar en nation växa fram.

”Rakt nedstigande led” är också en historisk fiktion. Många sidogrenar av släktträdet har levererat kejsare. I samband med en tronstrid på 1300-talet fanns det till och med två kejsare. Många är också de kejsare som abdikerat. I några fall blev kvinnor regerande kejsarinnor.

Fjärran historiska händelser skärskådas nu som relevanta för 2000-talets kejsarskifte. Så diskuteras till exempel ett problem som för en utomstående kan förefalla esoteriskt: hur ska för­hållandet mellan abdikerad kejsare, sittande kejsare och kronprins regleras?

Speciellt på 1000- och 1100-talen var det mycket vanligt med abdikationer. De var i allmänhet resultat av maktkamp där kejsaren blev en staffagefigur och den abdikerade kejsaren styrde från kulisserna. Att Akihito skulle vara intresserad av en sådan position förefaller befängt. Men politiker, forskare och, förmodas det, den inflytelserika hovstaten för nu djuplodande diskussioner för att fastställa gränserna för de tre aktörerna.

Japans kejsare har under den övervägande delen av ­historien inte haft någon makt alls. I stället har en inflytelserik släkt styrt. Paradexemplet är Fujiwara som under Heiantiden (794–1185) gifte bort sina döttrar med omyndiga barnkejsare och gjorde sig själva till regenter.

Under långa perioder styrdes Japan av shoguner, ­krigare, som visserligen lät sig utnämnas av kejsare men sedan hänvisade dessa till oförargliga nöjen som parfymblandning i kulturens huvudstad Kyoto.

I dagens Japan har kejsaren enligt den amerikanskskrivna konstitutionen ingen makt annat än som sammanhållande symbol.

Akihito har haft ambitionen att synas så mycket som möjligt bland sina landsmän. Dock ges kejsarparet ­mycket små möjligheter att verkligen tala ingående med allmänheten. Det är omvittnat hur hårt hovstaten håller i alla arrangemang, till den grad att kejsarinnan Michiko och i ännu högre grad kronprinsessan Masako drabbats av allvarliga psykiska problem. I Masakos fall har dessa fortsatt i mer än tio år men kallas trots det bara för acklimatiseringsproblem. Hon ses sällan offentligt trots att hon en gång var en lovande diplomat som deltog i komp­licerade handelsförhandlingar med USA.

Kronprins Naruhito med kronprinsessan Masako under ett statsbeök i Thailand tidigare i år. Foto: Masatoshi Okauchi/IBL

Frågan nu gäller vad Naruhito ska ägna sig åt som kejsare. I en av de många böcker och magasin om kejsar­ämbetet som kommit ut sedan Akihitos tal förra sommaren presenteras grundläggande frågor och svar. En vink om hur okänt själva ämbetet är visar frågan: ”Vad gör en kejsare?”

En viktig uppgift är att delta i ceremonier. Kejsaren är solgudinnans arvtagare. Han står därför högst inom shintoreligionen. Varje månad måste han vara närvarande vid flera stora riter och många mindre, ofta iklädd samma slags dräkt som sina anfäder för tusen år sedan. En del äger rum i tidlösa tempel, som Ise, shintotrons viktigaste, andra på palatsområdet mitt bland Tokyos skyskrapor. Där planterar och skördar kejsaren också årets första ris, dock i skjortärmarna.

Dessa riter är också anledning till det mest akuta ­problemet inför abdikationen: när kan den ske. Inom hovstaten lär man oroa sig för att ett och ett halvt år är för kort tid att hinna med alla förberedelser. Bland de många ceremonier som måste äga rum efter ett utdraget schema från urminnes, ostressade tider finns också en som på inget sätt kan associeras med Japan som modern stat: Daijosai.

Daijosai är höjdpunkten för kejsarens invigning till sitt ämbete. Det hemliga händelseförloppet äger rum i en ­enkel byggnad, närmast en hydda, byggd enbart för ändamålet. Där ska kejsaren ensam tillbringa natten med sin anmoder solgudinnan i en offerhögtid. Vid Akihitos kröning var upprördheten utbredd över att ett så religiöst – och ockult – inslag ingick i kröningen. Religion ska enligt konstitutionen vara skild från staten.

Till frågorna hör också framtiden för själva kejsarätten. Naruhito och Masako har endast en dotter. Kvinnlig tronföljd kom på tal när ingen son föddes. Det upphörde omedelbart sedan Naruhitos bror 2006 blev far till en pojke som nu ensam bär de 126 släkt­ledens tyngd. Alla andra i hans generation är flickor, som stryks ur kejsarfamiljen när de gifter sig. Motståndet mot kvinnlig tronföljd, en fråga som skulle kunna ge Japan lite behövlig goodwill vad gäller jämställdhet, är utbrett i ­politikerkretsar.

Motstånd mot kejsarinstitutionen över huvud taget finns naturligtvis också, av demokratiska skäl men också av ekonomiska. Kejsarfamiljen har ingen personlig ­förmögenhet utan finansieras helt med skattemedel. Det inkluderar ­naturligtvis den mycket kostsamma kröningen.

En undersökning i samband med Naruhitos bröllop ­visade att bara 53 procent av de tillfrågade var intresserade. Andra anser kejsaren nödvändig som representant för Japan i brist på förtroendeingivande politiker.

Akihitos förestående abdikation ger anledning till ­historiska studier och tankar kring hur kejsarämbetet förändrats under de senaste 70 åren. Men förtjänsten har inte enbart varit hans egen utan orsakats av tiderna han levt i. Naruhito har inte fått samma förmån. Född 1960, kronprins först 1989, har han hittills inte lyckats förändra bilden av kejsarfamiljen och dess uppgift.

När Masako Owada efter sex år äntligen gick med på att gifta sig med honom satte han i utsikt att hon skulle bli en länk mellan Japan och världen. Hon skulle representera kvinnors betydelsefulla ställning i samhället utgående från sin imponerande bakgrund med examina från Harvard, Oxford och Tokyouniversitetet, erfarenhet från många länder och språkkunskaper i engelska, ryska, tyska, franska och spanska.

Så blev det inte alls. Den australiske journalisten Ben Hills bok ”Princess Masako: Prisoner of the chrysanthemum throne (2006) är en raljant men väldokumenterad beskrivning av Naruhitos misslyckande med att förändra konservatismen inom hovet och inte minst av Masakos tragiska utveckling från lovande ung yrkeskvinna till opersonlig skugga. Frågan ställs om hon ens kan ta sig an rollen som kejsarinna med tanke på hennes långvariga depression.

Akihitos abdikering öppnar för ämnen av mycket skilda slag – dock sällan för frågan om kejsarinstitutionen borde avskaffas.

Monica Braw Fil dr i japansk historia och författare till bland annat ”Trollsländans land. Japans historia” (2010)