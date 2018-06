Kunde socialisterna samarbeta med kungen?

Faktum är att samarbetet nästan alltid fungerade utmärkt. Det är välkänt hur Per Albin Hansson och Gustaf V, de ideologiska skillnaderna till trots, inte hade några problem att lotsa Sverige genom andra världskriget. Per Albin tycks ju till och med ha fabricerat ett kungligt abdikationshot för att klara av midsommarkrisen 1941 (vilket jag har bloggat om vid tidigare tillfälle). Till och med under sina sista regeringsår skötte Gustaf V sina plikter föredömligt och drog sig inte för att korrigera en och annan minister när vederbörande höll på att begå någon konstitutionell dumhet.