Kulturnatten: danceoke och middagsmord

13. The more the merrier

Hos Birkagården erbjuds en kul blandning av barndisco, danceoke, kroki, sömnad, drejning, vandring med hund och möjlighet att trycka grafik. Du behöver inga förkunskaper utan kom som du är. Dessutom har kaféet hembakta bullar och är öppet hela kvällen!

Biljetter till keramiken och krokin bokas på plats från klockan 18.00 utanför respektive lokal.

Adress: Karlbergsvägen 86B

14. VÅGA!

Det är nu du vågar! Så lockar Mäster Olofsgården i Gamla stan dig att gå en dj-kurs, frossa i SKAM, testa enhjuling eller dansa hejdlöst. Du får möjlighet att lyssna till queera manifest och ord om flykt från krig, se filmen om Martha och Niki och teater om att våga!

Adress: Svartmangatan 6 och Stortorget 5

15. Zombies, Tina Turner och speed dating

Nobelmuseum slår på stort och får hjälp av Tom Tits Experiment. Under natten kan du bland annat bygga en robothand med sugrör att ta med hem, gå en tipsrunda, lyssna på föredrag om zombier, parasiter och överlevnad, gå på speed dating med en forskare, testa HLR eller skaka de lurviga till Sting, Tina Turner eller Secret Garden med en Bloody Mary i handen.

Adress: Stortorget 2

16. Middagsmord och apokalyps

Tillsammans med Middagsaktivitet får du delta i ett ”middagsmord”. Du får undersöka bevis, gå i roll och lösa brottsgåtan. Väldigt spännande! Kvällen erbjuder också på miniprovningar av vin och ost till billig peng.

Adress: Scheelegatan 3

17. Sikta mot stjärnorna

Om vädret tillåter så är Stockholms Amatörastronomer STAR ett hett tips. Upplev stjärnorna eller varför inte Jupiter med de fyra Galileiska månarna? Kunniga Starmedlemmar kommer finnas på plats och kan besvara allehanda frågor om stjärnhimlen och kanske en och annan fråga om rymden.

18.00, 19.30 Föredrag om vårt universum som ständigt är på resande fot. Begränsat antal platser. 21.00–24.00 Teleskopet är öppet

Adress: Drottninggatan 120