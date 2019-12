Den svenska nazismen har under de senaste decennierna blivit förtjänstfullt belyst ur mängder av synvinklar. I bok efter bok har vi kunnat läsa om Gustaf V:s kontakter med Tredje riket, om den svenska överklassnazismen, om svenska SS-frivilliga, om nazister inom akademierna, och så vidare. Likväl är ämnet långt ifrån genomtröskat, något som med all önskvärd tydlighet framgår av Birgitta Almgrens bok ”Krossade illusioner”.

I centrum för skildringen står Hermann Kappner, en tysk lärare som flyttade till Sverige 1933, gifte sig med en svenska och fick jobb på Skolöverstyrelsen. Dessutom var han Sverigechef för den tyska utbytesverksamheten för universitetslärare, men framför allt ledde han nazisternas kulturpolitiska infiltration i Sverige.