Potatisrevoltörerna

Man ska inte underskatta potatis. Trots sin anspråkslösa, anonyma utsida har den räddat sjöman från skörbjugg, miljoner liv från svält, den har startat upplopp – brist på potatis har fått miljoner människor att utvandra till Amerika. Vissa folkgrupper som bebor karga och kalla länder – läs svenskar – hyllar färskpotatisen som utsökt delikatess och intar den under närmast rituella former.

Magnus Lindman skrev 2015 på uppdrag av Unga Dramaten ett slags munter och lekfullt bildad barnrevy, ”Potatisrebellerna”, om potatisen och dess historia: hur den fördes till Europa från Sydamerika 1539 av spanjorer som egentligen var på jakt efter guld. Inte förstod man då det enorma värdet av potatisen som för allmänheten vida kom att överstiga alla ädelmetaller.

I år har det gått 100 år sedan det stora potatisupproret 1917 som kom att utspelas bara några kvarter från Stora Blecktornsparken. Skörden var dålig, handlarna höll på sina lager och folket svalt. En mängd kvinnor anföll potatishandlarnas butiker, polisen ingrep med sablar men kvinnorna insåg sin gemensamma kraft och förmåga. Bara ett år efter upproren fick svenska kvinnor rösträtt.

Parkteatern inleder sin säsong med en delvis omarbetad version av originalpjäsen, nu kallad ”Potatisrevoltörerna”. Slutet skildrar dokumentärt men populariserat hur striden böljar mellan utsvultna kvinnor och polisen – som här är en visserligen rätt trevlig prick, utmärkt spelad av Albin Flinkas, men som ändå använder sin sabel mot utsvultna mödrar. Jobbigast har dock konstapel Flinkas med barnen på första parkett som på skarpen talar om för honom att han är dum, och dessutom inte bör svära.

Stora Blecktornsparken vräker på med sin bästa grönska, en stor kastanj gråter vita blomblad över skeendet och flygen till Bromma stör föreställningen – liksom det plötsliga regn som börjar falla efter exakt 15 minuter. Ensemblen tar en paus, torkar vant av scenen – som är fylld av potatislådor – och fortsätter som om ingenting har hänt. Publiken köper sig en korv. Det är essensen av sommarteater.

Agneta Ehrensvärd har iscensatt den timslånga, dramatiska historien om en anspråkslös knöl. Iscensättningen riktar sig främst till barn, men är tillräckligt fylld av kulturhistoria för att roa även vuxna. Ensemblen spelar drastisk gruppteater åt commediahållet med stiliserat persongalleri. Drottning Elisabeth av England spelas av Agneta Ahlin som själv odlar sin egen potatis på en kolonilott runt hörnet.

Sommaren är härmed officiellt invigd. Tråkigt nog spelas potatiskabarén endast till och med den 4 juni. Så passa på. Glöm inte paraplyet.