Digital djävulsdans, spekulationsdriven hysteri eller revolutionerande gräsrotsrörelse? Fenomenet kryptokonst, som tidigare främst engagerat ett begränsat digitalt commu­nity, har klampat rätt in i konstvärlden med en oförsynthet som både skrämmer och fascinerar. Men vad är det egentligen för sorts nydaning, och varför darrar vissa på manschetterna medan andra närmast förkastar rörelsen? Paradigmskifte eller ej är det med säkerhet någonting som just nu exploderar, och frågan alla ställer sig är hur konstfältet kommer se ut när dammet lagt sig.

Att försöka skapa en överblick över vad som händer är med andra ord ungefär som att skapa en överblick över en pågående explo­sion, men själva antändningen går att härleda till när det anrika auktionshuset Christie’s lade ut konstnären Mike Winkelmanns heldigitala verk ”Everydays: The first 5000 days” till försäljning torsdagen den 25 februari. Bilden är ett jättekollage bestående av 5 000 bilder som alla figurerat på konstnärens Instagramkonto under pseudonymen Beeple. Under 13 år har han där postat en bild om dagen, vilka nu sammanställts i en monsterfil på 21 069 x 21 069 pixlar.