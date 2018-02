The whole world's gonna fall at my feet. It's all coming to me. Den amerikanska singer-songwritern Nathalie Merchants låt ”Texas” blir onekligen en ironisk kommentar till det som försiggår i ”Hyper”. För här är det knappast världen som faller ner framför dansarnas fötter utan snarare de som långsamt tippar och kollapsar – som om jorden hade en fullständigt oövervinnerlig dragningskraft på deras viljelösa kroppar. Alltmedan en flerstämmig, djup strupsång tar över rummet.

Cullbergbaletten har anlitat den Berlinbaserade isländska koreografen Margrét Sara Guðjónsdóttir. Och den som sett hennes tidigare verk känner igen sig i de bitvis tålamodsprövande, utdragna, repetitiva sekvenserna som får dansarna att likna patienter i katatoniskt tillstånd.