Kronprinzessin Victoria wurde sexuell belästigt

Die Kronprinzessin Victoria wurde von dem in den Medien als die „Kulturpersönlichkeit“ bezeichnete Jean-Claude Arnault, belästigt.

Drei Quellen erzählen der Redaktion von Svenska Dagbladet, dass sie Zeugen wurden, wie Arnault der Kronprinzessin am Gesäß fasste. Dies geschah während eines Treffens in der Villa der Schwedischen Akademie im Stadtteil Djurgården in Stockholm.