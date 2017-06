Kronprinsessan: Blandade känslor inför 40

Kronprinsessan började förskolan i Västerleds församling 1982.

Lågstadiet gick hon i Smedslättskolan i Bromma och mellanstadiet i Ålstensskolan i Bromma. Hon fortsatte sedan på natur- och samhällsvetenskapliga programmet på Enskilda Gymnasiet i Stockholm. Kronprinsessan tog studenten våren 1996.

Under läsåret 1996/97 studerade kronprinsessan franska i Angers, Frankrike.

Vårterminen 1998 inledde kronprinsessan studier vid Yale University i USA. I samband med vistelsen i USA följde hon arbetet vid FN i New York.

Hösten 2000 ägnade hon sig åt studier i konfliktlösning och internationell fredsfrämjande verksamhet i Uppsala.

Ett år senare genomförde kronprinsessan studieprogram i regeringskansliet samt hos SIDA.

Hösten 2002 praktiserade hon vid Svenska Exportrådets kontor i Berlin och Paris.

2003 genomgick hon några veckors grundläggande utbildning för soldater i utlandstjänst vid SWEDINT i Almnäs i Södertälje.

Därpå följde studiebesök inom det svenska näringslivet samt ett studie- och praktikprogram inom lant- och skogsbruk.

Under hösten 2004 följde kronprinsessan kurser vid Försvarshögskolan i Stockholm med inriktning på statskunskap, internationella relationer och konfliktlösning.

2006 studerade hon vid utrikesdepartementets diplomatprogram. Under hösten 2007 och våren 2008 fortsatte studierna i statsvetenskap vid Stockholms universitet.

Våren 2009 avlade kronprinsessan en filosofie kandidatexamen med freds- och konfliktkunskap som huvudämne.

I dag kretsar hennes engagemang främst kring miljö- och havsfrågor.

Källa: Hovet