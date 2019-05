Den så kallade Moores lag är ett känt exempel som säger att antalet transistorer på ett chip dubblas varje 24 månader.

Ett tag trodde man att fysiska begränsningar skulle sätta stopp för Moores lag men nu verkar det bara fortsätta. I dag tillverkas det 1000 gånger fler transistorer per år än antalet korn av vete och ris tillsammans.

Dessa transistorer må vara oerhört små men de konsumerar mer el än hela delstaten Kalifornien.

Det låter mycket men effektiviteten har vuxit ännu snabbare. Det beräknas att dagens transistorer är 1000 000 000 gånger mer effektiva än för 60 år sedan.

