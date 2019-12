Detta är en kommentar. Eventuella åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Antingen har SvD Krogguiden varit extra generösa eller så har Stockholm haft ett gott krogår.

Av 52 testade restauranger fick elva betyg fem av sex och 25 restauranger fick en fyra, vilket ju är absolut godkänt. Och majoriteten av de krogar som fått bra betyg är också mer eller mindre nyöppningar. Bland de restauranger med betyg tre återfinns däremot flera klassiska och namnkunniga krogar.

Konkurrensen i branschen är stenhård. För att lyckas krävs leverans utifrån gästens behov vilket vanligtvis är vällagad mat på schysta råvaror. Allt serverat av lyhörd personal. Det finns inga genvägar och framförallt funkar det inte att vila på gamla lagrar, vilket har varit tydligt när jag kikat igenom årets krogrecensioner.

Det största utropstecknet 2019 är Coco & Carmen. Under hösten togs den klassiska kvarterskrogen på Banérgatan över av gänget bakom Punk Royale som driver krogar på Södermalm och i Köpenhamn. Joakim Almqvist och Kalle Nilsson har delat finkrogpubliken, där vissa älskat det okonventionella och ibland till och med obekväma, som att låta gästerna äta flera rätter med händerna. Eller att servera hästkött på en V75-kupong under namnet ”My little pony”, garnerat med en fimpad purjolökscigg.