Krögaren: Knepen för att göra min bolognese

6. Din bästa mat och dryckesmatchning?

– Träkolsgrillad piggvar med smörig sås parad med vit bourgogne är bland det bästa jag vet.

7. Vilket halvfabrikat har du alltid hemma?

– Frysta dumplings. Gott, snabbt och har räddat familjen många gånger.

8. Världens bästa matstad?

– New York, för mångfalden. Här finns allt från fantastisk street food till några av världens bästa restauranger – och allt däremellan.

9. Föredrar du att jobba hungrig eller mätt?

– Jag försöker börja mätt men slutar alltid hungrig.

10. Vilken skräpmat är din guilty pleasure?

– Kebabrulle. Extra såser, extra majo, extra hummus, extra kött, extra fefferoni. Extra allt.

11. Mest underskattade råvara?

– Alla skulle vara lyckligare om de åt mer fet och fin sill, liksom andra förbisedda svenska råvaror som välmarmorerad supermör gris och krispig kål.

Louis Jordan.

12. Vilken musik lyssnar du helst på när du lagar mat?

– The Prodigy vid 15-minutersmatlagning, Louis Jordan & His Tympany Five vid längre spisövningar och Collie Buddz vid grillen.

13. Vilken är din paradrätt?

– Kalvrygg Orloff. En dekadent historia skapad av 1800-talskocken Urbain Dubois. Eller en lammbaron som innebär att man styckar ut lammsadeln med båda stekarna. En utmanande styckningsdetalj som tar många år att behärska.

14. Vilket är ditt husvin?

– Så här års dricker jag gärna något vitt, krispigt och friskt. Som Sauvignon Winkl från Cantina Terlan. Det är flytande vår på flaska. Annars överkonsumerar jag Bourgogneviner.