Kritiserad Roosevelt-staty snart borta

Nedmonteringen av Roosevelt-statyn utanför American Museum of Natural History i New York är nu inledd, skriver New York Times.

Statyn föreställer den förre presidenten Theodore Roosevelt till häst, flankerad av en man från den amerikanska ursprungsbefolkningen och av en svart man som båda går till fots. I decennier har statyn kritiserats för att genom sin utformning ge legitimitet åt både rasism och kolonialism. Holland Cotter, chef för konstkritiken i The New York Times, beskriver statyn som ett av de mest ifrågasatta och kritiserade monumenten i New York.