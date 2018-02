I sin understreckare i SvD "Mer engelsk än en kopp te" (12/1 1969) skriver Per Erik Wahlund, sedan han av en recensent ­påståtts vara just vad titeln säger: "Litteraturkritiker är ju ett bakslugt och svårgenomskådligt släkte, och i ögonblick då jag icke haft något viktigare för mig har jag alltsedan dess undrat om det teistiska utlåtandet var välvilligt eller djupt ironiskt." Som så ofta roar sig Wahlund med språket och använder vanvördigt ordet teism på ett sätt som här ingalunda har med någon personlig Gud att göra, utan med den dryck han som älskare av allt engelskt är välbekant med. "Momentant hemsökt av optimism lutar jag emellertid åt uppfattningen att det även i Sverige borde vara en komplimang att liknas vid en kopp te, i all synnerhet en engelsk sådan", summerar han och väljer att finna sig tillrätta med etiketteringen.