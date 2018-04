Kritiken från S: ”De är maktfullkomliga”

Under tisdagskvällen gick Alliansen i Stockholmslandstinget ut med att de ska byta ut styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset. Erika Ullberg säger att hon träffade bland annat finanslandstingsrådet Irene Svenonius (M) under landstingsstyrelsens sammanträde under dagen – men då sa de ingenting om bytet enligt Ullberg.