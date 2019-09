Den brittiske författaren John Le Carré är aktuell med sin 25:e roman i ordningen. Den bär titeln "Agent running in the field", utspelar sig under 2018 och innehåller en rad kängor mot brexit, skriver The Guardian.

I ett utdrag från romanen som The Guardian har publicerat kallar den brittiske underrättelseagenten Nat, bokens berättarjag, brexit för "ren och skär galenskap" och beskriver Storbritannien som ett land "i fritt fall".