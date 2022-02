Döms efter att ha tvingat frun till prostitution

Åtalet mot 54-åringen innehöll 15 åtalspunkter: grovt koppleri, människohandel, våldtäkt, grov kvinnofridskränkning och elva fall av grov våldtäkt. Flera av handlingarna mot kvinnan hade sadistiska inslag.

Enligt åklagaren hade 54-åringen lurat sambon att följa med till Tyskland och där han under nästan fyra månaders tid tvingade henne att prostituera sig. Han förmedlade via en hemsida kontakt med flera okända män och spelade in pornografiska filmer som sedan såldes. Han ska även ha tvingat henne att prostituera sig i Skåne under drygt ett års tid. Han ska personligen ha utfört de elva grova våldtäkterna och våldtäkten, och vid ett tillfälle medverkade en annan man som på uppmaning slog kvinnan.