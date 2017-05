Kristianstad tog tredje raka SM-guldet

20 SM-guld: Redbergslid (1933, 1934, 1947, 1954, 1958, 1963, 1964, 1965, 1985, 1986, 1987, 1989, 1993, 1995, 1996, 1997, 1998, 2000, 2001, 2003).

11: Drott (1975, 1978, 1979, 1984, 1988, 1990, 1991, 1994, 1999, 2002, 2013).

7: Majornas IK (1935, 1940, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946), Hellas (1936, 1937, 1969, 1970, 1971, 1972, 1977), IFK Kristianstad (1941, 1948, 1952, 1953, 2015, 2016, 2017).

5: IK Heim (1950, 1955, 1959, 1960, 1962), Sävehof (2004, 2005, 2010, 2011, 2012).

3: Vikingarnas IF (1961, 1967, 1981), IF Saab (1968, 1973, 1974), Hammarby (2006, 2007, 2008).

2: Örebro SK (1956, 1957), Ystads IF (1976, 1992), Alingsås HK (2009, 2014).

1: Flottans IF Karlskrona (1932) Västerås IK (1938), Upsala Studenters IF (1939), IFK Lidingö (1949), AIK (1959), IS Göta (1966), Lugi (1980).

Mellan 1953–1967 blev seriesegraren svensk mästare.