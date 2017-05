Kristianstad till SM-final igen

Kristianstad stoppade Ystads IF i den fjärde SM-semin. Foto: Björn Lindgren/TT

Regerande svenska mästarna IFK Kristianstad får spela ännu en SM-final. Det blev nämligen seger med 30–27 i den fjärde semifinalen borta mot Ystads IF, trots underläge 14–18 i paus.

– Jag tycker att vi tog tag i det i andra halvlek, vi började smälla på lite och spela handboll. Jag tycker inte att vi gjorde det i första och ska vara väldigt glada att vi bara låg under med fyra mål då, säger åttamålskytten Albin Lagergren till C More.

Ystad jagade på slutet, men när deras åttamålsskytt Hampus Andersson prickade ribban med drygt en minut kvar var slaget förlorat.

Kristianstad får precis som de två senaste åren spela final mot Alingsås, som är ute efter att bryta skåningarnas dominans.

– De är i otrolig form, så det blir en väldigt tuff match. Det ska bli ofantligt roligt att stå i Malmö igen, säger Lagergren inför finalen som avgörs den 27 maj.