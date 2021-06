Såhär var det: under vikingatiden var kvinnan fri och vild, den hedniska riten var full av starka gudinnor och sexuell utlevelse, sedan kom kristendomen och tvingade in kvinnan i kyskhet och dygd. Under den mörka medeltiden var det som värst, då stod valet mellan påtvingat giftermål och kloster, sedan kom äntligen moderniteten och så småningom 1900-talets kvinnorörelse varpå saker förbättrades. Efter 1968 blev alla friare och på den vägen är det.