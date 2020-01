Krismöte efter fiskestopp i Östersjön

Den som spetsat in sig på sillamacka nere i hamnen i Simrishamn under Österlenturen i sommar lär få tänka om. Det ser nämligen inte ut att bli någon färsk sill från traktens fiskare, då allt sillfiske i Östersjön stoppas under fyra månader, enligt ett beslut av EU:s fiskeministrar.

Syftet är att skydda den hotade Östersjötorsken under lekperioden. Men det är ett beslut som sågats. Enligt kritikerna äger det stoppade fisket inte rum i torskens lekområde, och dessutom ger sillfisket många arbetstillfällen under sommaren.