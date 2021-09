Nyligen bytte Östersund tränare och in kom Per Joar Hansen. Nu plockar den allsvenska jumbon in ytterligare erfarenhet. Lars Lagerbäck blir klubbens nya rådgivare, eller ”bollplank” som han själv kallar det.

– Kan jag assistera eller agera bollplank så ställer jag upp på det, du får skylla på ”Perry” att jag ställer upp, säger Lagerbäck i en video på klubbens Facebook-sida.