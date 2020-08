Redan i mars sade Tysklands förbundskansler Angela Merkel i ett tal till nationen att covid-19 är den största kris som drabbat landet sedan andra världskriget. The Economist skriver i en ledare att vi inte ska räkna med något vaccin under överskådlig tid, utan måste leva med pandemin åtminstone in i nästa år.

Totalt sett har antalet konkurser i Sverige ökat med elva procent i år. Arbetslösheten har likaså stigit till rekordsiffror, vilka dessutom blottlagt den sociala klyftan mellan infödda och invandrade. När man undersöker självförsörjningsgraden ser det ännu värre ut. Covid-19 sätter våra samhällen på prov på allvar. Merkel hade rätt i sitt tal, även om vidden av den pågående katastrofen fortfarande inte riktigt sjunkit in.