Krisen blev bingo för rika Icahandlare

Mitt i coronakrisen har livsmedelshandeln blomstrat. Och allra starkast har de största Icahandlarna gått, plus tio procent i försäljningsintäkter under första halvåret, enligt Icas kvartalsrapport. Orsaken är att kunderna handlar lite mindre ofta men när de gör det, så åker de till de stora Ica-varuhusen, under varumärkena Maxi och Kvantum, med bredare sortiment.