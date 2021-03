Satt under stark press på grund av sin virushantering meddelar Slovakiens premiärminister Igor Matovic att han avgår. Men han vill stanna kvar i regeringen som finansminister.

I början av pandemin klarade sig Slovakien relativt bra. Under den tredje vågen bågnar vårdsystemet under trycket och nu har landet ett av världens högsta dödstal i covid-19 per capita.