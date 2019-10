Den finlandssvenska poeten Eva-Stina Byggmästar debuterade 1986, bara nitton år gammal, men hennes stora genombrott kom under 90- och 00-talen. I diktsamlingar som ”För upp en svan” (1992), ”Bo under ko” (1997) och ”Älvdrottningen” (2006) blev egensinniga utropstecken och tokroliga krumbukter till en experimentglad bubbla för läsaren att träda in i – och en fristad från den språkmaterialism som bitvis tog sig själv på lite väl stort allvar.

Genom åren har de litterära utmärkelserna blivit många: Sveriges Radios lyrikpris, Topeliuspriset och Gustaf Fröding-priset – för att nämna några. Kring Byggmästar svävar också ett påtagligt moln av läsarkärlek, som kanske har hjälpt till att dölja hennes skarpa kanter. För det är ingen oförarglig poesi Byggmästar skriver, även om den ibland har liknat ett album med sockrade bokmärken.