Kan kameraövervakning verkligen förhindra brott? En bra fråga. Varför inte fråga de kriminella? Både 2015 och 2016 var det upplopp på Araby i Växjö – ett av de femton områden polisen kategoriserat som särskilt utsatta. Bland annat besköt ungdomar polisen med fyrverkeripjäser. Sedan satte polisen upp kameror. Några av dem som dömts för upploppen, och andra brott, tillfrågades av SVT om hur läget är nu. Karem ”tycker att stämningen runt Araby Park Arena är trist. De kan inte ens spela fotboll utan att bli övervakade”. Nasim, som var drivande i ett av upploppen, är också modfälld: ”Det går inte att hänga längre på arenan. Man blir filmad säger Nasim och drar upp en sjal som täcker halva ansiktet.” (SVT 26/4).

Tårarna är sannerligen svåra att hålla tillbaka. Stackarna kan inte obehindrat begå brott längre. Ett hyfsat kvitto på kamerornas effekt.

För en månad sedan började polisen montera ett 60-tal högteknologiska kameror i de centrala, brottsutsatta delarna av Tensta, Rinkeby och Husby. Det är den största satsningen på kameraövervakning på allmän plats som svensk polis någonsin har gjort. Sedan man började sätta upp kamerorna har områdena blivit lugnare, enligt Joakim Söderström som är nationellt ansvarig för polisens kameraövervakning. ”Välkända kriminella i områdena har kommit fram till oss och sagt att de inte längre kan hänga i området. De känner sig inte välkomna längre, säger de. Men de boende och butiksinnehavare som vi pratat med säger att det äntligen har blivit lugnt.” Söderström understryker dock att den formella statistiken på brottsminskningen kommer att dröja.

”Det är lite som att fiska i en damm på två gånger två meter med hundra laxar i. Det är nästan fusk för det ger så mycket resultat.”

Det ironiska är att kamerorna inte ens var påslagna under tiden de monterades. Men det har de kriminella inte vetat om, och därför har kamerorna ändå gett effekt. I helgen slogs de dock på och gav genast resultat. Kamerorna fångade ett häleri, en grov misshandel och ett narkotikabrott. Gärningsmannen bakom den grova misshandeln syns tydligt på kameran. ”Man kan räkna pormaskarna”, som Joakim Söderström uttrycker det. ”Det är lite som att fiska i en damm på två gånger två meter med hundra laxar i. Det är nästan fusk för det ger så mycket resultat.”

För att återgå till frågan i inledningen. Med en kamera kan man se vem som begår ett brott, hur det går till och vid vilken tidpunkt. Man kan också se om någon är oskyldig. Det är ganska självklart att det både kan förebygga och klara upp brott. Tänk om polisen hade haft det här kamerasystemet på plats under kravallerna i Rinkeby i februari i år. Då hade de haft en bättre lägesbild och förmodligen kunnat gå in tidigare. Dessutom hade man lättare kunnat lagföra de som låg bakom. Givetvis måste varje kamera som monteras vara motiverad. Rätten till integritet ska alltid vägas in. I dagsläget väger dock människors rätt till trygghet för lätt, vilket delvis är en lagstiftningsfråga.’

Fast å andra sidan, tänk vad synd det blir om alla kriminella som inte längre kan begå brott som de vill.

Nyligen avslöjade vi på ledarsidan att utredningen om en ny kameraövervakningslag var på väg att ytterligare försvåra för polisen att få tillstånd att kameraövervaka (23/4). När inrikesminister Anders Ygeman fick vetskap om detta slog han fast att han var beredd att gå emot sin egen utredning om detta blev fallet. Och i ett tal för Sveriges kommuner och landsting (SKL) sade justitieminister Morgan Johansson att det skulle bli lättare att kameraövervaka (11/5). På Twitter skrev moderatledaren Anna Kinberg Batra: ”Bra om polisen kan få bättre möjligheter att själv besluta om kameror där de behövs, för att stärka tryggheten.” (16/5).

Både regering och opposition vill alltså göra det lättare för polisen att kameraövervaka. Nu är det upp till bevis. Kommer man låta Länsstyrelsen begränsa polisens kameror på Järvafältet? Kommer man fortsätta låta Datainspektionen överklaga nästan alla kameror? Hur det går med kameraplattformen på Järvafältet får konsekvenser för övriga Sverige. Det behövs kameror på fler platser runtom i landet.

