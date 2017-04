För en vecka sedan genomförde Uppsalas polis och socialtjänst sin andra gemensamma insats mot det ökande heroinmissbruket i staden. Det är ensamkommande från Afghanistan och gatubarn från Marocko som missbrukar rökheroin, vilket polisen kopplar till den ökande brottsligheten i Uppsala. Både inbrott, personrån, stölder och snatterier har ökat. Nästan 80 procent av de ungdomsrelaterade brotten kan kopplas till just ensamkommande ungdomar och gatubarn, enligt Daniel Larsson som är kommissarie vid polisen i Uppsala (24Uppsala 3/3). För heroin är dyrt och pengarna måste hittas någonstans.

Ledare Det här är en text från SvD Ledare. Ledarredaktionen är partipolitiskt oavhängig med beteckningen obunden moderat.

Resultatet av insatsen blev att 22 personer har delgivits misstanke för narkotikabrottet eget bruk, och fyra greps misstänkta för narkotikaförsäljning. Socialtjänsten skrev 21 orosanmälningar och kunde också hitta två fall av missförhållanden i placeringen. Av de 24 ärenden som socialtjänsten i Uppsala tog hand om var det emellertid endast en tredjedel som tillhörde Uppsala kommun. Eftersom många små kommuner som har anvisats att hand om ensamkommande saknar HVB-hem, har de hyrt in sig i Uppsala. Socialtjänsten i Uppsala har alltså inte koll på majoriteten av de ensamkommande som befinner sig i Uppsala (UNT 21/5 -2016). ”Här finns ett moment 22 inbyggt i vårt system”, säger Fredrik Ahlstedt, kommunstyrelsens vice ordförande (M), ”om någon av dem som grips för brott anger att de är under 18 år kopplas socialtjänsten in. Men socialtjänstlagen säger att socialtjänsten i kommunen där den ensamkommande har gripits inte kan göra ett omhändertagande när en annan kommun har ansvaret. Det blir ett bollande mellan kommuner.”

Ofta innebär detta att den misstänkte måste släppas, på grund av rena teknikaliteter. Förmodligen behövs en lagändring. Och det fort.

Annons X

Här på Resecentrum i Uppsala håller de ensamkommande som använder rökheroin till. Foto: Pontus Lundahl/TT / TT NYHETSBYRÅN

Det finns ungefär 900 ensamkommande från främst Afghanistan i Uppsala. Av dessa bedöms närmare hundra ha problem med rökheroin. De marockanska gatubarnen är färre, runt 50 stycken, men en svårare grupp att hantera. Många av dem är yngre vuxna som har vuxit upp på Marockos och Europas gator innan de hamnat här. Socialtjänsten har nästan ingen kontakt med dem. Ibland söker de asyl, men nekas eftersom de inte uppfyller skälen, vilket gör att ingen myndighet kan arbeta långsiktigt med dem. Polis och andra vittnar även om att de knappt är mottagliga för insatser (SVT 10/5-15). Hittills har Marocko inte velat ta tillbaka dem. Men nu bygger den svenska regeringen ett barnhem på plats som pris för ett återtagande. Exakt hur det ska hjälpa unga vuxna män är inte helt klart.

De kommer till Uppsala ofta av skälet att polisen i Stockholm gör razzior. På grund av att de anger en låg ålder kan polisen i många fall inte hålla kvar dem. Poliser jag pratat med beskriver det som ett sisyfosarbete att om och om igen tvingas gripa och släppa samma personer. I dag är domstolarna tvungna att lita på den ålder som den misstänkte själv anger. Vad som behövs när osäkerhet föreligger, är åldersbedömningar som inte kräver medgivande.

”Nästan varje morgonmöte är detta uppe för diskussion. Det är svängdörrar här hos polisen för vissa, de har lärt sig att de kan begå brott och nästan inget händer”, sade Christer Nordström, presstalesperson på Uppsalapolisen till UNT i maj i fjol (21/5-16). Han efterlyste främst åldersbestämningar. ”Och vi behöver fler tvångsåtgärder, framförallt för personer som begår grova brott som bostadsinbrott och personrån.”

Stäng PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar. Jag godkänner SvD:s användarvillkor samt SvD:s personuppgiftspolicy. Anmäl dig här

Det handlar bland annat om utökade befogenheter att ta i förvar minderåriga som misstänks för grova brott. Risken för återfall i kriminalitet bör väga tyngre än en angiven låg ålder. Socialtjänstlagen måste ändras så att den kommun som har ansvar för den enskilde, inte behöver konsulteras i fall där den ensamkommande misstänks för brott i en annan kommun. Den orimliga konsekvensen av dagens lagar är att polisen ofta motarbetas av socialtjänsten. Insatsen i Uppsala visar vad som kan åstadkommas när de samarbetar.