Kriminalinspektören: Ett trauma för Linköping

Det var på morgonen den 19 oktober 2004 som en åttaårig pojke och en 56-årig kvinna knivskars till döds i centrala Linköping. Den dåvarande kriminalinspektören Benniet Henricson höll en kurs under dagen och kom in i ärendet senare under eftermiddagen.

Sedan dess har ett omfattande arbete gjorts för att försöka få tag i mördaren.