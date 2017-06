Krigsfruar och jihadbrudar – ett underskattat hot

2013 gifte sig Lisa, 25, med den något äldre Ahmad. Radikaliseringen gick snabbt och Göteborg byttes mot Syrien våren 2014. Livet som gift blev dock kortvarigt, i november samma år dödades Ahmad i Kobane (bilden). Foto: AP

– Att ta över en lastbil och köra in i en folkmassa i IS-namn kan en terrorist göra, oavsett kön, säger statsvetaren Jessica Katz.

För fem år sedan var de några få. Nu beräknas runt 40 procent av svenskarna som anslutit sig till jihadiströrelser i Syrien och Irak vara kvinnor, visar Försvarshögskolans rapport “Swedish foreign fighters in Syria and Iraq”.

I samma takt som IS har försvagats i regionen, har gruppen ökat sin aktivitet för att nå fler kvinnor – en propagandaapparat som till stor del också sköts av kvinnorna.

Annons X

– För drygt två år sedan började IS propaganda tala direkt till kvinnan. Det är tydligt att detta tilltag haft effekt på antalet resande kvinnor. I kombination med kontakt till andra IS-sympatisörer är internet en drivande faktor, säger Louisa Tarras-Wahlberg, forskare vid International Center for the Study of Violent Extremism.

Varför vill IS ha ett inflöde av kvinnor just nu?

– Det vi ser nu är effekterna av en målmedveten strategi där kvinnan, genom sitt barnafödande, ses som en del av statens långsiktiga överlevnad. Att IS attraherar kvinnor får också extremismen att framstå som ett mer naturligt livsstilsval, något för alla.

Samtidigt understryker hon att IS-anhängare ständigt uppmanas att utföra attentat i sina europeiska hemländer. Till det uppdraget har man inte specifikt kallat kvinnor, exempel finns där kvinnor deltagit. Ett sådant är attacken i San Bernardino, Kalifornien 2015 som utfördes av ett gift par. Kvinnor har också deltagit i flera planerade men avvärjda attacker i Paris.

Enligt FOI-rapporten ”Det digitala kalifatet” förekommer kvinnor främst i propaganda och marknadsför rollen som fru och mamma. De uppvisar romantiserande giftermål och delar sina vardagliga erfarenheter, i syfte att ta kontakt och övertyga potentiella rekryter – men har också poserat med vapen i sociala medier. Enligt Europol deltar de även i vapenträning.

Vi gör ingen skillnad mellan män och kvinnor vad gäller bedömningen av hotet.

De är både mödrar och mujahideen, agenter och offer utan egen röst i det patriarkala Islamiska staten. Det är förbjudet för kvinnor att återvända till Europa och försök att lämna IS bestraffas. Det en av de anledningarna som anges i rapporten varför andelen kvinnor ökar.

Den svenska säkerhetspolisen oroas av att fler kvinnor tar sig till terrornätverken i regionen.

– Det är allvarligt och oroande att flera kvinnor rest till ett krigsområde och anslutit sig till våldsbejakande islamistiska grupperingar. Vi gör ingen skillnad mellan män och kvinnor vad gäller bedömningen av hotet, säger Karl Melin vid Säpos kommunikationsenhet.

Läs även Här kan du få hjälp och stöd kring extremism

Snittåldern bland kvinnor som gör sin första resa till Islamiska staten är 25 år, ett år yngre än männen och 70 procent kommer från de utsatta områden som pekats ut som svenska jihadistfästen – där särskilt Västra Götaland skiljer ut sig med en tredjedel av resenärerna.

Däremot kommer kvinnorna ofta från relativt välordnade sociala miljöer och har bra studieresultat, menar Jessica Katz som bland annat författat rapporten ”Svenska kvinnor i Islamiska staten: ett underskattat hot?”.

– Sympatisörer inom islamistiska rörelser stannar generellt längre än personer i andra extremistiska rörelser och kvinnor är lika indoktrinerade som männen, säger hon.

En av de kvinnor som kom från en välordnad medelklassmiljö men valde att ansluta sig till IS var Lisa, 25, från västra Sverige. I dag är spåren på sociala medier få och Facebookprofilen nedsläckt. Men som tonåring var hon en leende flicka med vind i håret. 2013 ändrades allt.

Hon gifte sig med den några år äldre killen Ahmad, som hon träffat under skoltiden och var vid bröllopet iklädd en heltäckande svart slöja. Radikaliseringen hade gått snabbt och när hon får en fråga på nätet vad hon tycker om att gå klädd i niqab, svarar hon: ”Love it” och gör v-tecknet.

IS är inte människor, dom är djur.

Göteborg och Sverige byttes mot Syrien dit det unga paret flyttade våren 2014. Men livet som gift skulle bli kortvarigt. I november samma år dödades Ahmad i Kobane.

Enligt obekräftade uppgifter ska paret ha fått ett barn tillsammans och Lisa ska vara tillbaka i Sverige, men hon går inte att spåra och hennes familj vill inte uttala sig.

Istället ringer vi hennes ”svärfar”. Det är en bruten man som svarar, djupt märkt av sorg och sjukdom. Han säger sig inte känna till något om Lisa, som dessutom ska ha gift om sig efter Ahmads död, eller ens känna henne. Sonen, som sagt att han skulle ut och resa några månader, hade varken nämnt Lisa eller IS. Men nu är han borta och pappan är arg, saknar sin son och säger:

– IS är inte människor, dom är djur.