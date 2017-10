Året är 1937 och den spanska republiken håller på att förlora inbördeskriget mot Francos fascister. De använder därför sin plats på världsutställningen i Paris för att visa Pablo Picassos ”Guernica”: målningen som fångar civilbefolkningens lidanden under bombning av den by som har givit konstverket dess namn. I dag är ”Guernica” en av världens mest kända krigsskildringar. En kopia av den, utförd som bildväv, hänger i FN-byggnaden i New York.

Men det är inte ”Guernicas” inkännande berättande om civilt lidande som utställningen ”Bilden av krig” på Bonniers konsthall vill visa dig. Här undviks konsekvent sådant som på ett omedelbart sätt försöker vädja till betraktaren. Istället presenteras konstverk som relaterar till hur bilder av krig fungerar i en medierad värld. Dess udd är analytisk, snarare än sentimental. ”Bilden” förstås som ett objekt som ska diskuteras.