Det finns inget förmildrande i konstnärsduon Adam Broomberg och Oliver Chanarins utställning. Vid ingången till utställningssalen står ”I denna utställning förekommer känsliga bilder” tryckt på väggen. Av de brutala krigs- och våldsbilderna som visas är det egentligen få jag inte har sett förut. Ändå är det näst intill outhärdligt. Det är aktualiteten som gör upplevelsen så stark, det vi vet vid det här laget: att vi inte lär av vår historia. Krigen tar inte slut, våldet fortsätter. Den enda strimman av hopp ligger i den Londonbaserade duons intention: att få oss att förstå vikten av att förhålla oss kritiska till den flod av bilder som sköljer över oss.

Broomberg (född 1970) och Chanarin (född 1971), som i grunden är filosof respektive sociolog, delar sin uppfattning med den tyske filosofen, författaren och dramatikern Bertold Brecht. Under andra världskriget levde Brecht i exil och samlade då tidningsbilder om kriget, mycket skeptisk till hur fotografierna användes som sanningsvittnen. I sin bok ”Kriegsfiebel”, i engelsk översättning ”War primer”, kompletterade han fotografierna med dikter för att försöka avkoda och förstå bilderna.

”Plate 10, War Primer 2”. Broomberg och Chanarin har kombinerat vita huset-fotografen Peter Souzas kända bild av president Obama med flera som från ”the siruation room” följer räden mot Usama bin Ladin med en dikt av Bertold Brecht som börjar med orden ”May he die like a dog…” Foto: Hasselbladstiftelsen

I den aktuella utställningen har Broomberg och Chanarin låtit Brechts ”War Primer” agera kuliss till kriget mot terrorn, som startade med elfte september-attackerna i New York. På en sida i boken har Brechts ursprungliga foto delvis täckts av en inklistrad bild på flygplanet som kraschar in i World Trade Center. I hela boken har Brechts urklipp klistrats över med bilder från krigs- och våldsvideor på internet, relaterade till kriget mot terrorn.

Boken är producerad i en handgjord upplaga på 100 exemplar. I mitten av utställningsrummet ligger inlånade exemplar uppslagna i glasmontrar. Jag ser den välkända bilden av en torterad man med svart huva över ansiktet och armarna utsträckta som en fågelskrämma. Under den Brechts rader: ”So you may have what you’ve been pining for. This sexy carrot might bring satisfaction”.

Utöver boken, som i sin nya form fått namnet ”War Primer 2”, har duon i serien ”Divine Violence” valt ut bilder från Archive of Modern Conflict i London och monterat dem på sidor från Bibeln. Några rader här och där är understrukna med rödpenna och fungerar som ett slags bildtexter till de inklistrade fotografierna. Det är mängder av hänsynslösa bilder, mängder av textrader. Sidorna är insatta i storformatsramar, flera sidor i samma ram.

”Psalms, Divine Violence”, 2013. Broomberg och Chanarins ”Divine Violence” är bokkonst som, fysiskt efterliknar den klassiska engelska Bibelutgåvan ”King James Bible” med svarta pärmar, tunnt papper och guldsnitt.

Broomberg och Chanarin lärde sig fotografi genom att titta på foton snarare än att fotografera och började reflektera kring varför våldsamma bilder är så mycket starkare än orden som beskriver händelserna. När de i vuxen ålder läste om Bibeln – utifrån att Brecht samlat ytterligare urklipp och fotografier i sin egen bibel – uppenbarade sig en insikt om att Gud uppstår ur våld och katastrofer. ”Folk säger att det är svårt att titta på vissa av de bilder vi valt ut, men om man har läst Bibeln vet man att vissa passager är extremt svåra att ta sig igenom eftersom de är så fruktansvärt våldsamma”, kommenterar de.

En återkommande mening som strukits under på bibelsidorna är ”and it came to pass”. Broomberg och Chanarin har valt att upprepat illustrera frasen med bilder på magiker och illusionister. Intentionen är att skapa andningsrum för betraktaren och visa på Guds magiska under. Men magikern som med ett brett leende sågar en kvinna mitt itu utgör för mig ingen motsats till den leende amerikanska soldaten som sitter vid en söndertorterad krigsfånge. Intill bilderna på lemlästade människor blir de bara ett bevis på hur allt vi gör tycks gränsa till vansinne.

Adam Broomberg och Oliver Chanarin. Foto: Hasselbladstiftelsen

Det finns inget försonande avslut i Broomberg och Chanarins mycket välgjorda utställning. Hoppet ligger i uppmaningen till eftertanke. Vi måste reflektera över att exempelvis kriget i Afghanistan beskrivs som ett ”image war”, ett bildkrig. När Broomberg och Chanarin själva var stationerade som fotografer vid fronten i Afghanistan, gick brittiska armén varje kväll igenom deras kamera och tog bort icke önskvärda bilder.

Vi måste veta om detta. Vi måste hålla blicken skärpt.