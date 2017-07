Trots sin undanskymda roll i litteraturhistorien hittar allt fler läsare till den polska författaren Zofia Nałkowska. I sitt författarskap vänder hon sin skarpa blick mot de historiska och politiska processer som formar individen. Hon såg allt mänskligt lidande som en universell angelägenhet.

Zofia Nałkowska. Foto: Wladyslaw Slawny / Forum

En dag i maj 1945 stannar en bil i den polska byn Chełmno. Dagen är solig, men det är svalare än det brukar vara om våren, och ur bilen stiger en kvinna. Hon är lite till åren kommen. Men hennes resliga gestalt, den ljusa och eleganta päls hon bär, det omsorgsfullt lagda håret och den mörka lilla hatten med tvinnat brätte ger ett helt annat intryck. Hennes glasögon är cirkelformade som gevärsmynningar och kring henne flockas snart en grupp män. Med dem i släptåg ger hon sig av inåt byn. De utgör en delegation från Kommissionen för utredning av Tysklands brott i Polen och är där för att inspektera en hemlighet. Ett förintelseläger.

Kvinnan tar upp sitt anteckningsblock, frågar människorna i byn vad de sett och hört under krigsåren, står länge och betraktar askan och resterna efter de människoben som fortfarande ligger där och vrålar i försommarens späda grönska. Här har människor mördats på ett närmast industriellt sätt – dag efter dag efter dag. Hon antecknar allt och någon gång lägger hon handen för munnen och blundar. Hon kan knappt tro det hon får höra, det är så bestialiskt. Ändå är det sant. ”Människor gav andra människor detta öde”, skriver hon.

Några månader senare har Zofia Nałkowskas kommissionsrapporter förvandlats till litteratur. 1947 kommer novellsamlingen ”Medaljonger”, hennes tjugosjätte bok och en av de sista hon skriver. Över en natt får hela Polen tillgång till delar av det allra mörkaste som kriget ställt till med. Några känner säkert till det redan, men långt ifrån alla och särskilt långt ifrån alla utanför Polens gränser. Men här står det nu, svart på vitt, att läsa om den besynnerlige professor Spanner som grundar en liten fabrik i Gdańsk där han tillverkar tvål av kroppsfett och gör pergament av människohud. Eller Michał P som med sina egna händer gräver en grav för sin far och sin mor, sin bror, sin hustru och sina egna barn. Eller om Dwojra Zielona som sett händer och fötter bindas ihop på sina medfångar för att hungriga råttor ska gröpa ur deras kroppar under natten – hur hjärtat fortfarande bultar på vissa av dem om morgonen.

Det är berättelser som inte lämnar någon oberörd, inte ens i dag, och utgör det kanske främsta skälet till att nya läsare, i synnerhet utanför Polen, fortsätter att hitta till Nałkowskas författarskap. Ändå framstår hon som en ganska bortglömd figur i litteraturhistorien. Så vem var hon då, denna dam i päls med gevärsglasögon, hatt och nyckel till det moderna Europas natt?

Zofia Nałkowska föddes 1884 i Warszawa som dotter till den berömde journalisten och geografen Wacław Nałkowski och läroboksförfattaren Anna Šafránek. Som barn måste hon ha varit försigkommen, eller bara självklar i sin roll som blivande författare, för redan som tioåring debuterade hon med dikten ”Jag minns”. Tolv år senare hade hon skrivit färdigt romantrilogin ”Kvinnor” (1906). Men sitt litterära genombrott fick hon först med romanen ”Teresa Hennerts kärleksliv” (1923). Då hade hon å andra sidan både hunnit gifta sig med en man och gifta om sig med en annan, skriva sex romaner och sex novellsamlingar, uppleva första världskriget, krigsslutet 1918 och inledningen på en helt ny epok i Polens historia. ”Teresa Hennerts kärleksliv” markerade dessutom en vändpunkt i författarskapet. För om hon i sina tidigare verk visat ett estetiserat intresse för människans själsliv, var blicken numera vänd mot de historiska och politiska processer som formar individen. Det var följden både av en litterär omorientering och helt nya politiska omständigheter.

Polen hade blivit fritt igen efter 123 år av ockupation, eller ”uppdelning” mellan de omgivande stormakterna, och samhällslivet präglades nu i stor utsträckning av den nya statens etablering. Dessutom hade kriget bidragit till andra stora förändringar. Inte minst hade kvinnorna fått en ny roll, vilket märktes på det växande antalet kvinnliga författare och de nya sätten att tänka och skriva om makt, kärlek och frihet.

Nałkowska var förstås inte sen med att fånga upp och utveckla tidens frågor och erfarenheterna av dem i sina romaner och pjäser. I ”Teresa Hennerts kärleksliv” valde hon bland annat att gestalta den modernistiskt färgade idén om människans tillblivelse genom sina relationer till andra – människans ”relativitet”. Det var en idé som återkom några år senare i romanen ”Choucas” (1927) där en grupp personer från olika länder får företräda olika sätt att se på liv, kärlek, sjukdom och nationalitet på ett sanatorium i Schweiz.

Men det var framför allt i romanen ”Gränsen” (1935) som den fick sitt mest genomarbetade uttryck. Med Zenon Ziembiewicz, den otrogne och moraliskt plågade huvudfiguren, ville Nałkowska demonstrera det hon alltmer börjat betrakta som människans sociala och psykologiska fångenskap. Vi är fångna i de mönster, menade hon, som uppstår med vårt ursprung och vår sociala status, och dessa mönster bestämmer i sin tur alla andra relationer. Människan är bara det hon framstår som i andras ögon.

Det var en dyster slutsats, men inte uteslutande en allmän dom. Kritiken var i första hand en kritik riktad mot de delar av den polska makteliten som trots sina goda intentioner underkastat sig den politiska utvecklingen. Nałkowska, som under några år på 1930-talet varit ansluten till litteraturgruppen ”Przedmieście” (där domstolsprotokoll, studiebesök och intervjuer med samhällets olycksbarn betraktades som litteraturens viktigaste grundmaterial) hade på nära håll sett de orättvisor som den nya republiken misslyckats att ta itu med.

Kanske var det just hennes skoningslösa blick som i mångas ögon också gjorde att hon var som klippt och skuren för att intellektuellt bygga och befästa den återlösta nationen. 1933 grundade hon och valdes som enda kvinna in i den polska litteraturakademien och under flera år var hon vice ordförande för polska PEN-klubben där hon tidvis också axlade ordföranderollen. Hon vann priser och prestige, och efter skilsmässan från sin andra man 1929 lyckades hon utveckla en litterär salong som blev en av de viktigaste samlingsplatserna för tidens intellektuella. Här kunde åsikter brytas, inspiration växa och opublicerade författare som Witold Gombrowicz och Bruno Schulz introduceras för och välsignas av äldre författarkollegor och kritiker. Många år senare skulle hennes salonger beskrivas av litteraturkritikern Jan Kott som regelrätta ”universitetsseminarier”.

Sedan bröt andra världskriget ut.

Nałkowska tillbringade krigsåren i Warszawa och drev en tobakshandel med sin syster för att få vardagen att gå runt. Med ena handen sålde hon cigaretter, bokförde dagsförsäljningen och skötte ett underjordiskt salongsliv och skrev på en ny roman, ”Livets band”, med den andra. Dessutom förde hon dagbok, en vana hon upprätthållit sedan barnsben och som skulle avslutas först med hennes död 1954 – i dag ett oumbärligt titthål rakt in i en betydelsefull del av Polens politiska och litterära historia. Men innan ”Livets band” var färdigskriven hann kriget upphöra och nya uppdrag ta vid.

Strax efter krigsslutet 1945 upprättades Kommissionen för utredning av Tysklands brott i Polen på uppdrag av justitieministeriet som ett svar på behovet att samla in uppgifter och försöka reda ut vad som egentligen hänt under kriget. Nałkowska hade då fyllt 61 år och hennes ställning som den polska litteraturens grande dame var mer eller mindre orubblig. Engagemanget i kommissionen följde bara naturligt på alla andra förtroenden hon haft. Att hon sedan skulle göra litteratur av sina rapporter måste ha betraktats som lika självklart.

Här kom hennes litterära estetik till pass – det knappa, ordkarga uttryckssätt hon slipat fram under hela sitt författarliv, den stora vikt hon gärna lade vid gester, tystnader, blickar och detaljer och intresset för sociala strukturer: nästan alla vittnen i ”Medaljonger” är framställda som typer eller roller snarare än individer. Som i den mest kända novellen om kvinnan som lyckats fly genom att kasta sig ut från ett deportationståg. I fallet har hon skadat sig så svårt att hon inte längre kan röra sig. Snart dyker det upp bybor som sluter sig som en betraktande krans kring henne. Hon ber om gift, men nekas, ber om att få skjutas, men nekas och tvingas snart att omfamna sitt öde. Tidens långsamma gång tecknas med minsta möjliga tecken – molnens rörelse över himlen, människor som kommer och går – och först i skymningen beskärmar sig en av byborna över henne och fattar pistolen.

Vittne till händelsen är en man som stått vid banvallen och inte kan förstå den barmhärtige bybons agerande – novellens etiska smärtpunkt. Samtidigt återges platser och situationer han omöjligt kan ha sett. Berättelsen fångar in människorna i deportationståget där de trängs inför flykten genom vagnens golv, glider in bakom den skadade kvinnans ögonlock när de sluts som en trött sköld mot världen, står bland de stumma byborna som tittar på. Och plötsligt har en mängd märkliga luftfickor uppstått i perspektivet. Vem är det egentligen som berättar?

Strax efter krigsslutet, i en tid när man fortfarande inte hade utarbetat någon särskild hållning till ett av historiens största brott, fanns bara frågeställningar och splittrade horisonter. Chocken och den totala handfallenhet man måste ha upplevt då har i dag en bilaga på sjuttio år av historia, bearbetning och politiska förvecklingar. Nałkowskas val att se allt mänskligt lidande som en universell angelägenhet, hennes ovilja att lyfta fram enskilda subjekt och peka ut ett bestämt kollektiv kvarstår likväl som en uppfordrande utgångspunkt. Det var människor som gav andra människor detta öde.

Med den meningen tog ”Medaljonger” plats i sin tid och kan fortsätta att göra det i vår egen.

Emi-Simone Zawall Översättare, i höst aktuell med översättningen av ”Medaljonger” (Faethon förlag).